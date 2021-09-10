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Министерство юстиции США подало в суд на штат Техас из-за нового закона об абортах

Министерство юстиции США подало в суд на штат Техас из-за нового закона об абортах

Киев  •  УНН

 • 21830 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министерство юстиции США подало в суд на штат Техас из-за нового закона, который запрещает большинство абортов, утверждая, что он был принят “в явное нарушение Конституции”. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

В иске, поданном в четверг в федеральный суд Техаса, указывается просьба признать закон недействительным и “защитить права, которые Техас нарушил”.

“Закон явно противоречит Конституции...”, — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Министерство юстиции утверждает, что закон незаконно ограничивает конституционные права женщин и нарушает пункт о верховенстве Конституции, в которой говорится, что федеральный закон имеет приоритет над законом штата. Федеральные чиновники также обеспокоены тем, что другие штаты могут принять аналогичные законы, которые “лишат их граждан их конституционных прав”.

“В соответствии с конституционным законом, государство не может запрещать любой женщине принимать окончательное решение о прерывании беременности до достижения жизнеспособности плода, — говорится в иске. — Но Техас сделал именно это”.

Дополнение

Закон Техаса, известный как SB8, запрещает аборты после того, как медицинские работники могут выявить сердечную активность плода — обычно около шести недель беременности. Суды запретили другим штатам вводить аналогичные ограничения, но закон Техаса значительно отличается. Закон не предусматривает никаких исключений в случаях изнасилования или инцеста.

Президент Джо Байден сказал, что закон “антиамериканский”.

Закон Техаса является самым серьезным препятствием для абортов в стране с тех пор, как Верховный суд подтвердил в историческом решении 1973 Роу против Уэйда, что женщины имеют конституционное право на аборт.

Клиники, которые проводят аборты заявили, что они “подчинятся закону”, но уже некоторые из них временно перестали предлагать услуги по прерыванию беременности. Между тем, в клиниках соседних штатов наблюдается рост пациентов из Техаса.

Texas Right to Life, крупнейшая в штате группа против абортов и движущая сила нового закона, заявила в четверг в ожидании судебного процесса, что они уже работают с другими штатами над принятием аналогичных мероприятий.

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