Міністерство транспорту США звільнило 3 700 співробітників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністерство транспорту США звільнило 3700 співробітників після того, як Конгрес не дозволив повторно санкціонувати програми наземного транспорту до дедлайну, який закінчився рано в п’ятницю, 1 жовтня. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Представник департаменту заявив, що агентство “вживає всіх можливих кроків, щоб пом’якшити наслідки цього тимчасового порушення дозволу” Трастового фонду автомобільних доріг.
Працівники, що відповідають за безпеку, звільнені від відпусток. Помічники сказали, що законодавці США розглядають можливість 30-денного продовження наземного транспорту, оскільки тривають переговори щодо пари інфраструктури та рахунків за витрати.
Американська асоціація державних службовців автомобільних доріг та транспорту (AASHTO) заявила у п’ятницю, що 50 мільярдів доларів федеральних програм наземного транспорту, що підтримуються цільовим фондом автомобільних доріг, призупиняються.
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“Це скасовує наші програми безпеки на дорогах, транзиті та автомобільних дорогах і припиняє роботу над життєво важливою транспортною інфраструктурою по всій країні, що згубно впливає на нашу економіку та якість життя наших громад. Це неприпустимо”, — сказав Джим Таймон, виконавчий директор AASHTO.
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