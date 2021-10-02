Министерство транспорта США уволило 3 700 сотрудников
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Министерство транспорта США уволило 3700 сотрудников после того, как Конгресс не разрешил повторно санкционировать программы наземного транспорта до дедлайна, который закончился рано в пятницу, 1 октября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Представитель департамента заявил, что агентство “принимает все возможные шаги, чтобы смягчить последствия этого временного нарушения разрешения” Доверительного фонда автомобильных дорог.
Работники, отвечающие за безопасность, освобождены от отпусков. Помощники сказали, что законодатели США рассматривают возможность 30-дневного продолжение наземного транспорта, поскольку продолжаются переговоры по паре инфраструктуры и счетов за расходы.
Американская ассоциация государственных служащих автомобильных дорог и транспорта (AASHTO) заявила в пятницу, что 50 млрд долларов федеральных программ наземного транспорта, поддерживаются целевым фондом автомобильных дорог, приостанавливаются.
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“Это отменяет наши программы безопасности на дорогах, транзите и автомобильных дорогах и прекращает работу над жизненно важной транспортной инфраструктурой по всей стране, пагубно влияет на нашу экономику и качество жизни наших общин. Это недопустимо”, - сказал Джим Таймони, исполнительный директор AASHTO.
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