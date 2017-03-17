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Міністерство спорту назвало пріоритетні види спорту на найближчі роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство молоді і спорту України затвердило пріоритетність командних ігрових олімпійських видів спорту на 2017-2020 роки. Відповідний наказ був підписаний міністром Ігорем Ждановим, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Командні види спорту були розподілені на три категорії пріоритетності. До першої увійшли чотири види. Список очолив баскетбол, далі розмістився волейбол, на третій сходинці гандбол і замкнув класифікацію футбол.

Друга категорія пріоритетності: 1 — бейсбол, 2 — пляжний волейбол, 3 — регбі-7, 4 — софтбол.

До третьої категорії входить ватерполо і хокей на траві.

Примітно, що хокей на льоду не увійшов до жодної із груп.

Зауважимо, що при розставлянні пріоритетності враховувалися результати в офіційних міжнародних змаганнях за останній час.

Метою розстановки пріоритетності є затвердження тарифних розрядів тренерів і працівників штатних збірних команд України.

Додамо, що обидві національні збірні України з баскетболу, чоловіча і жіноча, пробилися до фінальних стадій чемпіонатів Європи — 2017.

Українські Національні Новини

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