Министерство спорта назвало приоритетные виды спорта на ближайшие годы

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123651 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182859 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133219 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126634 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118688 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107635 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103945 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Министерство спорта назвало приоритетные виды спорта на ближайшие годы

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство молодежи и спорта Украины утвердило приоритетность командных игровых олимпийских видов спорта на 2017-2020 годы. Соответствующий приказ был подписан министром Игорем Ждановым, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Командные виды спорта были распределены на три категории приоритетности. В первую вошли четыре вида. Список возглавил баскетбол, дальше разместился волейбол, на третьей строчке гандбол и замкнул классификацию футбол.

Вторая категория приоритетности: 1 - бейсбол, 2 - пляжный волейбол, 3 - регби-7, 4 - софтбол.

К третьей категории входит водное поло и хоккей на траве.

Примечательно, что хоккей на льду не вошел ни в одну из групп.

Заметим, что при расстановке приоритетности учитывались результаты в официальных международных соревнованиях за последнее время.

Целью расстановки приоритетности является утверждение тарифных разрядов тренеров и работников штатных сборных команд Украины.

Добавим, что обе национальные сборные Украины по баскетболу, мужская и женская, пробились в финальные стадии чемпионатов Европы - 2017.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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