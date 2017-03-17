Министерство спорта назвало приоритетные виды спорта на ближайшие годы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство молодежи и спорта Украины утвердило приоритетность командных игровых олимпийских видов спорта на 2017-2020 годы. Соответствующий приказ был подписан министром Игорем Ждановым, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Командные виды спорта были распределены на три категории приоритетности. В первую вошли четыре вида. Список возглавил баскетбол, дальше разместился волейбол, на третьей строчке гандбол и замкнул классификацию футбол.
Вторая категория приоритетности: 1 - бейсбол, 2 - пляжный волейбол, 3 - регби-7, 4 - софтбол.
К третьей категории входит водное поло и хоккей на траве.
Примечательно, что хоккей на льду не вошел ни в одну из групп.
Заметим, что при расстановке приоритетности учитывались результаты в официальных международных соревнованиях за последнее время.
Целью расстановки приоритетности является утверждение тарифных разрядов тренеров и работников штатных сборных команд Украины.
Добавим, что обе национальные сборные Украины по баскетболу, мужская и женская, пробились в финальные стадии чемпионатов Европы - 2017.