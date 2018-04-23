Міністерство оборони в рамках співпраці грошей від НАТО не отримує - МОУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністерство оборони грошей від НАТО не отримує. Натомість, існує чимало програм НАТО, націлених на допомогу Україні в рамках її реформування. Про це на прес-конференції у Києві розповів генерал-полковник Олександр Дублян,державний секретар МОУ, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент УНН.
"Міністерство оборони має достатній досвід співпраці з НАТО, і ми працюємо з 8 трастовими фондами. Такі структури механізмів співробітництва на сьогодні є цілком достатніми. Це - комісія Україна-НАТО, спільна робоча група Украіна-НАТО з питань воєнної реформи, військовий комітет Україна- НАТО та інші. Комплексний пакет допомоги був прийнятий на Варшавському самміті в 2016 році:програма "партнерство заради миру", програма НАТО по вдосконаленню військової освіти... всього 5 програм, участь в силах реагування НАТО, цільові трастові фонди НАТО на підтримку України", - розповів він.
"Міністерство оборони грошей від НАТО не отримує. Це все - співпраця в рамках нашого реформування", - пояснив Дублян.
Як повідомляв УНН, понад 60% структур генерального штабу та інших органів військового управління приведено до типової структури штабів НАТО. Про це на прес-конференції у Києві розповів генерал-полковник Олександр Дублян.