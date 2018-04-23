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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министерство обороны в рамках сотрудничества денег от НАТО не получает - МОУ

Киев • УНН

 • 7952 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министерство обороны денег от НАТО не получает. Зато существует немало программ НАТО, нацеленных на помощь Украине в рамках ее реформирования. Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал генерал-полковник Александр Дублян, государственный секретарь МОУ, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНН.

Министерство обороны в рамках сотрудничества денег от НАТО не получает - МОУ

"Министерство обороны имеет достаточный опыт сотрудничества с НАТО, и мы работаем с 8 трастовыми фондами. Такие структуры механизмов сотрудничества на сегодня являются вполне достаточными. Это - комиссия Украина-НАТО, совместная рабочая группа Украина-НАТО по вопросам военной реформы, военный комитет Украина- НАТО и другие. Комплексный пакет помощи был принят на Варшавском саммите в 2016 году: программа "партнерство ради мира", программа НАТО совершенствованию военного образования ... всего 5 программ, участие в силах реагирования НАТО, целевые трастовые фонды НАТО на поддержку Украины ", - рассказал он.

"Министерство обороны денег от НАТО не получает. Это все - сотрудничество в рамках нашего реформирования", - пояснил Дублян.

Как сообщал УНН, более 60% структур генерального штаба и других органов военного управления приведены у типичной структуре штабов НАТО. Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал генерал-полковник Александр Дублян.

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