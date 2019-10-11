Міністерство культури, молоді та спорту планує завершити реорганізацію до початку 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Міністерство культури, молоді та спорту планує завершити реорганізацію і запрацювати за новою моделлю до 1 січня 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства.
"Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) України планує завершити реорганізацію і почати функціонувати за новою моделлю до 1 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, для цього Кабмін має встановити, що Міністерство має мінімально необхідні для функціонування ресурси та службовців.
МКМС, як повідомляється, відповідатиме за наступні сфери суспільного життя:
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- мистецтво і креатив (театр, музика, кіно, книги, бібліотеки, цирки, мистецька освіта);
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- культурна спадщина (охорона і облік культурної спадщини, музеї, заповідники);
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- спорт (масовий спорт і спорт високих досягнень);
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- медіа та інформаційна безпека (медіа, інформаційна безпека та протидія інформаційній агресії);
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- благодійність і волонтерство (благодійність, волонтерство, меценатство);
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- релігійна і етнонаціональна політика (релігія, державна мова, культурна інтеграція національних меншин);
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- гуманітарна та інформаційна політика ТОТ (культурна та інформаційна реінтеграція тимчасово окупованих територій);
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- молодіжна політика (залученість молоді);
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- туризм (розвиток місць тяжіння, промоція внутрішнього і зовнішнього туризму).
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Нагадаємо, уряд реорганізував низку міністерств, у результаті чого Міністерство культури та Міністерство молоді та спорту стали Міністерством культури, молоді та спорту.