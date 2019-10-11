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Міністерство культури, молоді та спорту планує завершити реорганізацію до початку 2020 року

Київ • УНН

 • 10674 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Міністерство культури, молоді та спорту планує завершити реорганізацію і запрацювати за новою моделлю до 1 січня 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства.

Міністерство культури, молоді та спорту планує завершити реорганізацію до початку 2020 року

"Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) України планує завершити реорганізацію і почати функціонувати за новою моделлю до 1 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, для цього Кабмін має встановити, що Міністерство має мінімально необхідні для функціонування ресурси та службовців.

МКМС, як повідомляється, відповідатиме за наступні сфери суспільного життя:

  • мистецтво і креатив (театр, музика, кіно, книги, бібліотеки, цирки, мистецька освіта);
  • культурна спадщина (охорона і облік культурної спадщини, музеї, заповідники);
  • спорт (масовий спорт і спорт високих досягнень);
  • медіа та інформаційна безпека (медіа, інформаційна безпека та протидія інформаційній агресії);
  • благодійність і волонтерство (благодійність, волонтерство, меценатство);
  • релігійна і етнонаціональна політика (релігія, державна мова, культурна інтеграція національних меншин);
  • гуманітарна та інформаційна політика ТОТ (культурна та інформаційна реінтеграція тимчасово окупованих територій);
  • молодіжна політика (залученість молоді);
  • туризм (розвиток місць тяжіння, промоція внутрішнього і зовнішнього туризму).

Нагадаємо, уряд реорганізував низку міністерств, у результаті чого Міністерство культури та Міністерство молоді та спорту стали Міністерством культури, молоді та спорту.

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