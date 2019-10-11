Министерство культуры, молодежи и спорта планирует завершить реорганизацию до начала 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Министерство культуры, молодежи и спорта планирует завершить реорганизацию и заработать по новой модели до 1 января 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.
"Министерство культуры, молодежи и спорта (МКМС) Украины планирует завершить реорганизацию и начать работать по новой модели до 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, для этого Кабмин должен установить, что Министерство имеет минимально необходимые для функционирования ресурсы и служащих.
МКМС, как сообщается, будет отвечать за следующие сферы общественной жизни:
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- искусство и креатив (театр, музыка, кино, книги, библиотеки, цирки, художественное образование);
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- культурное наследие (охрана и учет культурного наследия, музеи, заповедники);
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- спорт (массовый спорт и спорт высоких достижений);
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- медиа и информационная безопасность (медиа, информационная безопасность и противодействие информационной агрессии);
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- благотворительность и волонтерство (благотворительность, волонтерство, меценатство);
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- религиозная и этнонациональная политика (религия, государственный язык, культурная интеграция национальных меньшинств);
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- гуманитарная и информационная политика ВОТ (культурная и информационная реинтеграция временно оккупированных территорий);
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- молодежная политика (вовлеченность молодежи);
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- туризм (развитие мест притяжения, продвижение внутреннего и внешнего туризма).
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Напомним, правительство реорганизовало ряд министерств, в результате чего Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта стали Министерством культуры, молодежи и спорта.