Міністерство інфраструктури заявило, що не бере на себе відповідальність за мільярдні збитки “Укрзалізниці”

Деталі

За його словами, у 2019 році Кабмін затвердив стратегічний план розвитку Укрзалізниці, який на переконання Клімашевського, виконується. На заперечення членів ТСК, що 12-мільярдні збитки “Укрзалізниці” за результатом 2020 року не є тотожними розвитку, заступник міністра повторив, що формально все виконується.

“Укрзалізниця має власну стратегію, а міністерство просто формує план дій уряду. Ми звітуємо про щорічне виконання плану, а сам звіт затверджує Наглядова рада Укрзалізниці”, — сказав він.

Клімашевський визнав, що міністерство інфраструктури є повноправним членом Наглядової Ради “Укрзалізниці”, однак питанням збитковості залізниці чиновники не опікуються.

“Через них ми впливаємо на ті чи інші рішення, які приймаються в „Укрзалізниці“. На цьому вплив міністерства на операційні процеси в Укрзалізниці вичерпується”, — повідомив чиновник.

Додамо

Члени ТСК розкритикували пояснення Клімашевського, констатувавши бездіяльність міністерства.

“Усі відповіді — розмиті. Є якийсь план, за який не зрозуміло хто відповідає. Наглядова рада складається з представників міністерства, а відповідальності за її діяльність ви не несете. Хоча як профільне міністерство ви повинні повністю відповідати за розвиток підприємства. На який відсоток виконується план і чому, якщо цей план виконується і міністерство за цим стежить — ми бачимо глобальне падіння і банкрутство підприємства?”, — прокоментував народний депутат, член ТСК Федір Христенко.

Голова ТСК Юлія Гришина своєю чергою доручила міністерству відзвітувати перед членами ТСК щодо виконання стратегічного плану розвитку “Укрзалізниці”.

“Бо міністерство делегувало заступника, який не компетентний відповідати на поставлені питання”, — підкреслила вона.

Доповнення

“Укрзалізниця” завершила 2020 рік зі збитком — 12 млрд грн. У січні 2021 року у Верховній Раді створили Тимчасову слідчу комісію з питань оцінки катастрофічного стану української залізниці. Очолила ТСК народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина. В рамках слідства буде перевірено ефективність менеджменту держкомпанії і коефіцієнт корисної дії (KPI) членів Наглядової ради. Крім того, очікується встановити причини зубожіння “Укрзалізниці” і залучити до відповідальності винних. Під перевірку підпадають також правоохоронці, які могли проявити бездіяльність і службову недбалість, наглядаючи за державним активом. За словами Гришиної, ознаки такої недбалості вже спостерігаються.