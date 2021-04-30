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Министерство инфраструктуры заявило, что не берет на себя ответственность за миллиардные убытки "Укрзализныци"

Министерство инфраструктуры заявило, что не берет на себя ответственность за миллиардные убытки "Укрзализныци"

Киев  •  УНН

 • 29483 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Заместитель министра инфраструктуры Анатолий Климашевский на сегодняшнем заседании Временной следственной комиссии парламента сообщил, что их министерство не отвечает за убытки "Укрзализныци", поскольку они лишь "формируют государственную политику", сообщает УНН.

Детали

По его словам, в 2019 году Кабмин утвердил стратегический план развития Укрзализныци, который по убеждению Климашевского, выполняется. На возражения членов ВСК, что 12-миллиардные убытки “Укрзализныци” по результатам 2020 года не являются тождественными развитию, заместитель министра повторил, что формально все выполняется.

“Укрзализныця имеет свою стратегию, а министерство просто формирует план действий правительства. Мы отчитываемся о ежегодном выполнения плана, а сам отчет утверждает Наблюдательный совет Укрзализныци”, - сказал он.

Климашевский признал, что Министерство инфраструктуры является полноправным членом Наблюдательного Совета “Укрзализныци”, однако вопросом убыточности железной дороги чиновники не занимаются.

“Через них мы влияем на те или иные решения, которые принимаются в ”Укрзализныци“. На этом влияние министерства на операционные процессы в Укрзализныце исчерпывается”, - сообщил чиновник.

Добавим

Члены ВСК раскритиковали объяснения Климашевского, констатировав бездействие министерства.

“Все ответы — размытые. Есть какой-то план, за который непонятно кто отвечает. Наблюдательный совет состоит из представителей министерства, а ответственности за его деятельность вы не несете. Хотя как профильное министерство вы должны полностью отвечать за развитие предприятия. На какой процент выполняется план и почему, если этот план выполняется и министерство за этим следит — мы видим глобальное падение и банкротство предприятия?” - прокомментировал народный депутат, член ВСК Федор Христенко.

Председатель ВСК Юлия Гришина, в свою очередь, поручила министерству отчитаться перед членами ВСК по выполнению стратегического плана развития “Укрзализныци”.

“Потому что министерство делегировало заместителя, который не компетентен отвечать на поставленные вопросы”, — подчеркнула она.

Дополнение

“Укрзализныця” завершила 2020 год с убытком — 12 млрд грн. В январе 2021 года в Верховной Раде создали Временную следственную комиссию по вопросам оценки катастрофического состояния украинской железной дороги. Возглавила ВСК народный депутат от фракции “Слуга народа” Юлия Гришина. В рамках следствия будет проверена эффективность менеджмента госкомпании и коэффициент полезного действия (KPI) членов Наблюдательного совета. Кроме того, ожидается установление причины обнищания “Укрзализныци” и привлечение к ответственности виновных. Под проверку подпадают также правоохранители, которые могли проявить бездействие и служебную халатность, наблюдая за государственным активом. По словам Гришиной, признаки такой небрежности уже наблюдаются.

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