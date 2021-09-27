Міністерства та центральна влада за два тижні відзвітують про вакцинацію працівників від COVID-19

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“За два тижні всі міністерства та центральні органи влади мають відзвітувати про перебіг вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади”, — повідомили в Офісі.

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За даними ОП, у Міністерстві оборони щеплення двома дозами вже отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ — 68%. Глава держави назвав це хорошими показниками.

Аналогічних показників хочуть досягти й серед педагогічних працівників.

“Педагоги активно вакцинуються. Вже понад 70% працівників закладів освіти отримали щеплення”, — зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 5,4 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 12,2 мільйона щеплень. З них за останню добу - 37 тисяч, що майже на половину менше, ніж попереднього дня, більшість - першою дозою.