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Мінінфраструктури відзвітує щодо створення національної авіакомпанії

Мінінфраструктури відзвітує щодо створення національної авіакомпанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У четвер, 14 грудня о 10:00 відбудеться прес-конференція за участі міністра інфраструктури України Володимира Омеляна щодо створення національної авіакомпанії. Про це повідомили у Мінінфраструктури, передає УНН.

Зазначимо, навесні цього року стало відомо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян розробляє план щодо створення національної лоукост-компанії.

Як писав УНН, в ефірі одного з українських телеканалів, Омелян заявив, що у 2017 році має бути зареєстрована українська бюджетна авіакомпанія, яка виконуватиме внутрішні рейси.

“Це буде іноземний капітал, але 51% акцій буде належати українцям. Переговори йдуть успішно. Я сподіваюсь, що в нас є всі шанси для того, щоби юридично компанія була зареєстрована вже цього року, можливо почались перельоти по Україні і за межі”, — повідомив тоді він.

Наприкінці листопада глава Мінінфраструктури пообіцяв у грудні порадувати українців гарними новинами щодо національного лоукост-перевізника.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував перетворити аеропорт “Гостомель на базовий аеропорт для лоукостів — в тому числі ірландського лоукост-перевізника “Ryanair”.

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