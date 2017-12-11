Мінінфраструктури відзвітує щодо створення національної авіакомпанії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У четвер, 14 грудня о 10:00 відбудеться прес-конференція за участі міністра інфраструктури України Володимира Омеляна щодо створення національної авіакомпанії. Про це повідомили у Мінінфраструктури, передає УНН.
Зазначимо, навесні цього року стало відомо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян розробляє план щодо створення національної лоукост-компанії.
Як писав УНН, в ефірі одного з українських телеканалів, Омелян заявив, що у 2017 році має бути зареєстрована українська бюджетна авіакомпанія, яка виконуватиме внутрішні рейси.
“Це буде іноземний капітал, але 51% акцій буде належати українцям. Переговори йдуть успішно. Я сподіваюсь, що в нас є всі шанси для того, щоби юридично компанія була зареєстрована вже цього року, можливо почались перельоти по Україні і за межі”, — повідомив тоді він.
Наприкінці листопада глава Мінінфраструктури пообіцяв у грудні порадувати українців гарними новинами щодо національного лоукост-перевізника.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував перетворити аеропорт “Гостомель на базовий аеропорт для лоукостів — в тому числі ірландського лоукост-перевізника “Ryanair”.