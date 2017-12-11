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Мининфраструктуры отчитается о создании национальной авиакомпании

Мининфраструктуры отчитается о создании национальной авиакомпании

Киев  •  УНН

 • 14151 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В четверг, 14 декабря в 10:00 состоится пресс-конференция с участием министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о создании национальной авиакомпании. Об этом сообщили в Мининфраструктуры, передает УНН.

Отметим, весной этого года стало известно, что министр инфраструктуры Владимир Омелян разрабатывает план по созданию национальной лоукост-компании.

Как писал УНН, в эфире одного из украинских телеканалов, Омелян заявил, что в 2017 году должна быть зарегистрирована украинская бюджетная авиакомпания, которая будет выполнять внутренние рейсы.

"Это будет иностранный капитал, но 51% акций будет принадлежать украинском. Переговоры идут успешно. Я надеюсь, что у нас есть все шансы для того, чтобы юридически компания была зарегистрирована уже в этом году, возможно начались перелеты по Украине и за пределы", - сообщил тогда он.

В конце ноября глава Мининфраструктуры пообещал в декабре порадовать украинцев хорошими новостями относительно национального лоукост-перевозчика.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил превратить аэропорт "Гостомель на базовый аэропорт для лоукостов - в том числе ирландского лоукост-перевозчика "Ryanair".

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