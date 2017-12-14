Мінінфраструктури: український авіасектор зростає на 30% щороку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За останні два роки зростання авіаційного сектору в Україні становить 30% щорічно. Такі дані під час прес-конференції навів міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
“За останні 2 роки зростання авіаційного сектору в Україні становить 30% щорічно. Аеропорт „Львів“ перетнув позначку в 1 млн пасажирів, що є рекордом. Аеропорт „Бориспіль“ — 10 млн пасажирів, аеропорт „Київ“ демонструє цього року 60% росту”, — повідомив він.
За словами голови Мінінфраструктури, збільшується кількість рейсів з України та в країну, зокрема лоукост-перевезень.
Нагадаємо, як прогнозує В.Омелян, ірландський лоукостер Ryanair зайде на український ринок у 2018 році.