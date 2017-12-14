Мининфраструктуры: украинский авиасектор растет на 30% ежегодно

"За последние 2 года рост авиационного сектора в Украине составляет 30% ежегодно. Аэропорт "Львов" пересек отметку в 1 млн пассажиров, что является рекордом. Аэропорт "Борисполь" - 10 млн пассажиров, аэропорт "Киев" демонстрирует в этом году 60% роста", - сообщил он.

По словам главы Мининфраструктуры, увеличивается количество рейсов из Украины и в страну, в частности лоукост-перевозок.

Напомним, как прогнозирует В.Омелян, ирландский лоукостер Ryanair зайдет на украинский рынок в 2018 году.