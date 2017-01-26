Мінінфраструктури: цьогоріч принаймні в один аеропорт зайде європейський перевізник

“Лоукости будуть цього року точно в одному аеропорту. Зробимо все можливе, щоб вони було в двох, але у нас ситуація ускладнюється з “Борисполем”, — зазначив він.

“Поки переговори незавершені, але це, дійсно, буде провідна компанія Європи”, — додав міністр.