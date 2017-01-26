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Мінінфраструктури: цьогоріч принаймні в один аеропорт зайде європейський перевізник

Київ • УНН

 • 4756 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Цього року як мінімум в один український аеропорт зайде провідний європейський авіаперевізник. Про це в ефірі “5 каналу” заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.

“Лоукости будуть цього року точно в одному аеропорту. Зробимо все можливе, щоб вони було в двох, але у нас ситуація ускладнюється з “Борисполем”, — зазначив він.

“Поки переговори незавершені, але це, дійсно, буде провідна компанія Європи”, — додав міністр.

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