Мінінфраструктури: цьогоріч принаймні в один аеропорт зайде європейський перевізник
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Цього року як мінімум в один український аеропорт зайде провідний європейський авіаперевізник. Про це в ефірі “5 каналу” заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.
“Лоукости будуть цього року точно в одному аеропорту. Зробимо все можливе, щоб вони було в двох, але у нас ситуація ускладнюється з “Борисполем”, — зазначив він.
“Поки переговори незавершені, але це, дійсно, буде провідна компанія Європи”, — додав міністр.