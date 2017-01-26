Мининфраструктуры: в этом году по крайней мере в один аэропорт зайдет европейский перевозчик

"Лоукосты будут в этом году точно в одном аэропорту. Сделаем все возможное, чтобы они были в двух, но у нас ситуация осложняется с "Борисполем", - отметил он.

"Пока переговоры завершены, но это, действительно, будет ведущая компания Европы", - добавил министр.