Мінінфраструктури та Асоціація перевізників визначили план спільних дій

Міністр інфраструктури Володимир Омелян та голова Ради перевізників Леонід Костюченко підписали документ, що окреслює спільні дії Мінінфраструктури, Держслужби транспорту та Ради перевізників, спрямовані на розвиток міжнародних вантажних перевезень.

"Об’єднання зусиль влади, бізнесу та громадськості має дати імпульс для розвитку міжнародних вантажних автомобільних перевезень", - зазначив Омелян.

Відповідно до документу, Мінінфраструктури має доопрацювати нормативні документи щодо запровадження попереднього електронного бронювання дозволів та планування їх квотування.

Також передбачається спільна робота щодо стабілізації ситуації з дозволами Польщі на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та щодо збільшення квоти дозволів для українських автоперевізників з рядом інших країн.

Заходи мають забезпечити здійснення контролю за оформленням та обігом дозволів, максимальну інтеграцію електронних систем в усі процеси з метою мінімізації впливу державних службовців на бізнес.

Як повідомляв УНН, за словами міністра інфраструктури авіасполучення Києва та Ужгорода буде відновлено в найближчий час.