Мининфраструктуры и Ассоциация перевозчиков определили план совместных действий
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министерство инфраструктуры и Совет Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины определили план действий для решения проблем в сфере перевозок на 2019 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян и председатель Совета перевозчиков Леонид Костюченко подписали документ, определяющий совместные действия Мининфраструктуры, Госслужбы транспорта и Совета перевозчиков, направленные на развитие международных грузоперевозок.
"Объединение усилий власти, бизнеса и общественности должно дать импульс для развития международных грузовых автомобильных перевозок", - отметил Омелян.
Согласно документу, Мининфраструктуры доработает нормативные документы по внедрению предварительного электронного бронирования разрешений и планирование их квотирования.
Также предполагается совместная работа по стабилизации ситуации с разрешениями Польши на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок и об увеличении квоты разрешений для украинских автоперевозчиков с рядом других стран.
Меры должны обеспечить осуществление контроля за оформлением и оборотом разрешений, максимальную интеграцию электронных систем во все процессы с целью минимизации влияния государственных служащих на бизнес.
Как сообщал УНН, по словам министра инфраструктуры авиасообщение Киева и Ужгорода будет восстановлено в ближайшее время.