Мінінфраструктури сподівається, що смертність на дорогах буде знижено на 30-35%

"Ми повинні скоротити смерті, каліцтва на українських автошляхах. Завдяки заходам у минулому році ми скоротили їх на 20%. Плануємо, що 5% дорожнього фонду спільно зі співфінансуванням з обласного рівня, місцевого рівня дозволить цю смертність скоротити на 30-35% як закладено в нашій спільній програмі з ЄС", - сказав міністр.

В.Омелян наголосив, що щороку Україна втрачає співрозмірну кількість громадян, яка гине "у війні з Російською Федерацією".

Нагадаємо, місцева влада отримає близько 15 млрд грн коштів з Дорожнього фонду з 2018 року.