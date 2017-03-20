Мининфраструктуры надеется, что смертность на дорогах будет снижена на 30-35%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян надеется на то, что благодаря принятым мерам будет снижена смертность на украинских дорогах на 30-35%. Об этом он сообщил сегодня во время заседания Совета регионального развития с участием Президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Мы должны сократить случаи смерти, увечья на украинских дорогах. Благодаря мерам в прошлом году мы сократили их на 20%. Планируем, что 5% дорожного фонда совместно с софинансированием из областного уровня, местного уровня позволит эту смертность сократить на 30-35% как заложено в нашей совместной программе с ЕС", - сказал министр.
В.Омелян отметил, что ежегодно Украина теряет соразмерное количество граждан, которая погибает "в войне с Российской Федерацией".
Напомним, местные власти получат около 15 млрд грн средств из Дорожного фонда с 2018 года.