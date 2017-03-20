Мининфраструктуры надеется, что смертность на дорогах будет снижена на 30-35%

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 53425 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108262 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123651 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182859 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133219 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126634 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118688 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107635 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103945 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Мининфраструктуры надеется, что смертность на дорогах будет снижена на 30-35%

Мининфраструктуры надеется, что смертность на дорогах будет снижена на 30-35%

Киев  •  УНН

 • 9816 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян надеется на то, что благодаря принятым мерам будет снижена смертность на украинских дорогах на 30-35%. Об этом он сообщил сегодня во время заседания Совета регионального развития с участием Президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Мы должны сократить случаи смерти, увечья на украинских дорогах. Благодаря мерам в прошлом году мы сократили их на 20%. Планируем, что 5% дорожного фонда совместно с софинансированием из областного уровня, местного уровня позволит эту смертность сократить на 30-35% как заложено в нашей совместной программе с ЕС", - сказал министр.

В.Омелян отметил, что ежегодно Украина теряет соразмерное количество граждан, которая погибает "в войне с Российской Федерацией".

Напомним, местные власти получат около 15 млрд грн средств из Дорожного фонда с 2018 года.

 

Украинские Национальные Новости

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