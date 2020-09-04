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Мінінфраструктури планує оновити 100 пасажирських вагонів

Київ • УНН

 • 21585 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство інфраструктури планує наступного року закупити пасажирські вагони за бюджетною програмою. Відповідний проект нині розглядає Міністерство фінансів. Про це у коментарі УНН повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Мінінфраструктури планує оновити 100 пасажирських вагонів

"Якщо вдасться - буде просто фантастично. Бо це буде перша бюджетна програма через передбачену у бюджеті закупівлю 100 пасажирських вагонів на наступний рік", - каже він.

Паралельно УЗ буде самостійно оновлювати рухомий склад потягів, додав Криклій.

"Замовляючи нові, і роблячи капітальні ремонти наявних", - розповів міністр.

Раніше Криклій повідомляв, що міністерство не розглядає приватизацію Укрзалізниці.

"Ніхто не говорив і не говорить про те, щоб залізницю комусь віддавати. Ми не можемо віддавати конкуренту залізницю в управління. Вони ж зможуть впливати на географію того, як буде відбуватися транзит. Це все одно, що віддати російській залізниці. Але, абстрагуючись від країн і прапорів, для нас у будь-якому випадку це конкуренти, і віддавати конкурентам — означає бути у залежності", — наголосив він.

Водночас, у концесію планується віддати залізничні вокзали з великим пасажиропотоком.

"Для пасажира це зовсім буде інший ефект — кінотеатри, магазини, фудкорти, капсульні готелі", — зазначив Криклій.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами Криклія, амбітний проект "Велике будівництво" виконають вчасно.

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