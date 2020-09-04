Мининфраструктуры планирует обновить 100 пассажирских вагонов

"Если удастся - будет просто фантастически. Потому что это будет первая бюджетная программа через предусмотренную в бюджете закупку 100 пассажирских вагонов на следующий год", - говорит он.

Параллельно УЗ будет самостоятельно обновлять подвижной состав поездов, добавил Криклий.

"Заказывая новые и делая капитальный ремонт имеющихся", - рассказал министр.

Ранее Криклий сообщал, что министерство не рассматривает приватизацию Укрзализныци.

"Никто не говорил и не говорит о том, чтобы железную дорогу кому-то отдавать. Мы не можем отдавать конкуренту железную дорогу в управление. Они смогут влиять на географию того, как будет происходить транзит. Это все равно, что отдать РЖД. Но, абстрагируясь от стран и флагов, для нас в любом случае это конкуренты, и отдавать конкурентам - значит быть в зависимости", - подчеркнул он.

В то же время, в концессию планируется отдать железнодорожные вокзалы с большим пассажиропотоком.

"Для пассажира это совсем будет другой эффект - кинотеатры, магазины, фудкорты, капсульные отели", - отметил Криклий.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам Криклия, амбициозный проект "Большая стройка" выполнят вовремя.