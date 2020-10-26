Мінінфраструктури оприлюднило новий топ порушників щодо перевантажених фур
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За минулий тиждень нараховано понад 2,2 млн грн плати за перевантаження транспортних засобів. "Рекордсмен" - авто DAF з перевантаженням на 45%, який виявили на автодорозі М-06. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
"За підсумками 19-26 жовтня цього року інспекторами Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією було перевірено ще понад 20 тисяч транспортних засобів, складено 306 актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано більше 2,2 млн гривень плати за перевантаження", - поділився статистикою міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
З його слів, робота з посиленого габаритно-вагового контролю для захисту українських доріг від руйнування вантажівками продовжується. Зокрема, по всій країні триває робота з облаштування комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion (“Зважування у русі”).
"До кінця року спільно з Укравтодором та Укрінфрапроектом ми обладнаємо більше 40 таких автоматичних "інспекторів" WIM на дорогах, щоб кожен міг подорожувати гарними українськими автошляхами та ніхто їм не шкодив”, - зазначив очільник Міністерства.
Лідери серед регіонів, де нараховано найбільше плати за проїзд за результатами минулого тижня – Одеська, Донецька та Херсонська області. Разом з тим, протягом 19-26 жовтня у порівнянні з попереднім до цього тижнем підвищилися показники ефективності габаритно-вагового контролю (ГВК) у таких областях: Івано-Франківській, Вінницькій, Донецькій, Луганській, Рівненській, Харківській та Чернігівській.
ТОП-5 порушників габаритно-вагових норм за 19-26 жовтня:
Нагадаємо, в Україні затверджена стратегія з безпеки на дорогах.