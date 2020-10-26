Мінінфраструктури оприлюднило новий топ порушників щодо перевантажених фур

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За минулий тиждень нараховано понад 2,2 млн грн плати за перевантаження транспортних засобів. "Рекордсмен" - авто DAF з перевантаженням на 45%, який виявили на автодорозі М-06. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"За підсумками 19-26 жовтня цього року інспекторами Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією було перевірено ще понад 20 тисяч транспортних засобів, складено 306 актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано більше 2,2 млн гривень плати за перевантаження", - поділився статистикою міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

З його слів, робота з посиленого габаритно-вагового контролю для захисту українських доріг від руйнування вантажівками продовжується. Зокрема, по всій країні триває робота з облаштування комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion (“Зважування у русі”).

"До кінця року спільно з Укравтодором та Укрінфрапроектом ми обладнаємо більше 40 таких автоматичних "інспекторів" WIM на дорогах, щоб кожен міг подорожувати гарними українськими автошляхами та ніхто їм не шкодив”, - зазначив очільник Міністерства.

Лідери серед регіонів, де нараховано найбільше плати за проїзд за результатами минулого тижня – Одеська, Донецька та Херсонська області. Разом з тим, протягом 19-26 жовтня у порівнянні з попереднім до цього тижнем підвищилися показники ефективності габаритно-вагового контролю (ГВК) у таких областях: Івано-Франківській, Вінницькій, Донецькій, Луганській, Рівненській, Харківській та Чернігівській.

ТОП-5 порушників габаритно-вагових норм за 19-26 жовтня:

  • На автодорозі М-14 – авто MAN (перевізник – Хмесшунов В.В.) з перевантаженням на 36%. Загальна вага транспортного засобу склала 54,38 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 7830 євро.
  • На автодорозі Н-12 – авто Volvo (перевізник – Мудрак С.А.) з перевантаженням на 28%. Загальна вага транспортного засобу склала 51,25 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 3192,72 євро.
  • На автодорозі М-06 – авто DAF (перевізник – Петришин М.В.) з перевантаженням на 45%. Загальна вага транспортного засобу склала 57,87 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 609 євро.
  • Біля Янцівського кар’єру у Вільнянському районі Запорізької області – авто МАЗ (перевізник – ТОВ “Маяк”) з перевантаженням на 25%. Загальна вага транспортного засобу склала 49,87 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 123,60 євро.
  • На автодорозі Н-12 – авто DAF (перевізник – Костенко А.А.) з перевантаженням на 18%. Загальна вага транспортного засобу склала 51,94 т при нормі 44 т. Нараховано плату за проїзд – 122,40 євро.

    • Нагадаємо, в Україні затверджена стратегія з безпеки на дорогах.

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