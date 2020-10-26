Мининфраструктуры обнародовало новый топ нарушителей по перегрузу фур
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. За прошедшую неделю начислено более 2,2 млн грн платы за перегруз транспортных средств. "Рекордсмен" - авто DAF с перегрузом на 45%, который обнаружили на автодороге М-06. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"По итогам 19-26 октября этого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено еще более 20 000 транспортных средств, составлено 306 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 2,2 млн гривен платы за перегруз", - поделился статистикой министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, работа по усиленному габаритно-весовому контролю для защиты украинских дорог от разрушения грузовиками продолжается. В частности, по всей стране продолжается работа по обустройству комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении").
"До конца года совместно с Укравтодором и Укринфрапроектом мы оборудуем более 40 таких автоматических "инспекторов" WIM на дорогах, чтобы каждый мог путешествовать красивыми украинскими автодорогами и никто им не вредил", - отметил глава Министерства.
Лидеры среди регионов, где начислено больше всего платы за проезд по результатам прошлой недели - Одесская, Донецкая и Херсонская области. Вместе с тем, в течение 19-26 октября в сравнении с предыдущей неделей повысились показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) в следующих областях: Ивано-Франковской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Ровенской, Харьковской и Черниговской.
ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за 19-26 октября:
Напомним, в Украине утверждена стратегия по безопасности на дорогах.