Мінінфраструктури хоче скасувати податок на внутрішні авіаперевезення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Міністерство інфраструктури планує запропонувати Верховній Раді України скасувати податок на додану вартість з внутрішньо українських авіарейсів. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
"Для того, щоб розвивати внутрішню авіамобільність,… будемо пропонувати Верховній Раді відмінити податок на внутрішні перевезення. Тому що це дивно виглядає, коли на міжнародні авіарейси ПДВ не має, а на внутрішні – є", - сказав Криклій.
Міністр також розповів, що наразі внутрішнє авіасполучення в Україні нерозвинене, а авіакомпанії, які здійснюють перельоти між містами України, зазнають збитків.
За його словами, скасування податку на внутрішні авіарейси може стимулювати розвиток авіатранспорту як альтернативи залізниці та автодорожньому транспорту.
Нагадаємо, у січні-серпні літаками та іншими повітряними суднами перевезено на 10,9% більше пасажирів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.