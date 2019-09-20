Українці стали частіше літати
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У січні-серпні літаками та іншими повітряними суднами перевезено на 10,9% більше пасажирів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Авіаційним транспортом за вісім місяців цього року перевезено 9,1 мільйона пасажирів, зростання проти аналогічного періоду роком раніше - 10,9%.
Пасажирооборот авіатранспортом у січні-серпні 2019 року сягнув 19,84 млрд пас. км, що на 19,4% більше у порівнянні з січнем-серпнем 2018 року.
Загалом послугами пасажирського транспорту за вісім місяців цього року скористалося 2,81 млрд пасажирів, або на 5,9% менше у порівнянні з обсягами січня-серпня 2018 року.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, у квітні в Україні подорожчав транспорт.