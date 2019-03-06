Мінінфраструктури готує концесію для аеропортів "Бориспіль" і "Львів"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Міністерство інфраструктури України готує концесію для аеропортів "Бориспіль" та "Львів" із залученням регіональних летовищ. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Ми серйозно підходимо до питання аеропортів і теж готуємо концесію аеропортову "Борисполя" і "Львова" із залученням регіональних летовищ. Це буде пакет − один державний аеропорт і декілька комунальних", - повідомив Омелян.
Також він заявив, що є ще декілька концесійних проектів.
"Ми маємо ще близька 10 проектів, які стосуються як морської галузі, так і залізниці", - вказав міністр.
Що стосується концесії портів "Ольвія" та "Херсон", то щодо них напередодні було перше засідання конкурсних комісій.
За словами Омеляна, дані ТЕО (техніко-економічне обґрунтування) свідчать, що реалізація проекту концесії в спеціалізованому порту "Ольвія" сприятиме, зокрема, залученню інвестицій обсягом близько 17,3 млрд грн, а проекту концесії в порту "Херсон" - залученню інвестицій обсягом близько 1,37 млрд грн.
"Комісія покликана завершувати підготовку конкурсної документації та вже у квітні-травні 2019 року провести рівний, конкурентний та прозорий конкурс, у якому візьмуть участь як українські, так і міжнародні компанії. Вже понад 20 компаній виявили свою зацікавленість у подальшій реалізації пілотних концесійних проектів", - наголосив Омелян.
Нагадаємо, у квітні 2018 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон "Про концесії".