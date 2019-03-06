Мининфраструктуры готовит концессию для аэропортов "Борисполь" и "Львов"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Министерство инфраструктуры Украины готовит концессию для аэропортов "Борисполь" и "Львов" с привлечением региональных аэропортов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Мы серьезно подходим к вопросу аэропортов и тоже готовим концессию аэропортовую "Борисполь" и "Львов" с привлечением региональных аэропортов. Это будет пакет - один государственный аэропорт и несколько коммунальных", - сообщил Омелян.
Также он заявил, что есть еще несколько концессионных проектов.
"Мы имеем еще около 10 проектов, касающихся как морской отрасли, так и железной дороги", - отметил министр.
Что касается концессии портов "Ольвия" и "Херсон", то по ним накануне было первое заседание конкурсных комиссий.
По словам Омеляна, данные ТЭО (технико-экономическое обоснование) свидетельствуют, что реализация проекта концессии в специализированном порту "Ольвия" будет способствовать, в частности, привлечению инвестиций в размере около 17,3 млрд грн, а проекта концессии в порту "Херсон" - привлечению инвестиций в размере около 1,37 млрд грн.
"Комиссия призвана завершать подготовку конкурсной документации и уже в апреле-мае 2019 года провести ровный, конкурентный и прозрачный конкурс, в котором примут участие как украинские, так и международные компании. Уже более 20 компаний проявили свою заинтересованность в дальнейшей реализации пилотных концессионных проектов", - отметил Омелян.
Напомним, в апреле 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении закон "О концессии".