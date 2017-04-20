Мінінфраструктури анонсувало запуск тестового потягу Україна-Іран
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Влітку цього року буде запущений тестовий потяг сполученням Україна-Іран для транспортування сільськогосподарської продукцій. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, передає УНН.
"Україна та Іран домовились про запуск тестового потягу з метою транспортування сільськогосподарської продукції, в першу чергу, зернових, з України до Ірану. Маршрут проляже територією Грузії та Азербайджану",- йдеться у повідомленні.
Планується, що тестовий потяг сполученням Україна-Іран може курсувати вже влітку 2017 року.
"Це надзвичайно перспективний напрямок співпраці для обох країн. Україна має розробляти нові міжнародні транспортні коридори з тим, аби стати надійним транзитним мостом між країнами Європи, Азії та Сходу", - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час зустрічі з делегацією Ірану.
Крім того під час зустрічі міністр закликав іранську сторону розглянути можливість транспортування іранської нафти до України, а також перспективи будівництва нафтопереробного заводу на території нашої держави.
Сторони також обговорили співробітництво у галузі морського та автомобільного транспорту, і питання посилення взаємодії в авіаційній сфері.
Нагадаємо, В.Омелян очікує на підтримку ВР закону про залізничний транспорт.