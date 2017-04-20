Мининфраструктуры анонсировало запуск тестового поезда Украина-Иран
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Летом этого года будет запущен тестовый поезд сообщением Украина-Иран для транспортировки сельскохозяйственной продукций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.
"Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран. Маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана", - говорится в сообщении.
Планируется, что тестовый поезд сообщением Украина-Иран может курсировать уже летом 2017 года.
"Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время встречи с делегацией Ирана.
Кроме того, во время встречи министр призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории нашего государства.
Стороны также обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, и вопросы усиления взаимодействия в авиационной сфере.
Напомним, В.Омелян ожидает поддержку ВР закона о железнодорожном транспорте.