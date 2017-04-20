Мининфраструктуры анонсировало запуск тестового поезда Украина-Иран

"Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран. Маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана", - говорится в сообщении.

Планируется, что тестовый поезд сообщением Украина-Иран может курсировать уже летом 2017 года.

"Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время встречи с делегацией Ирана.

Кроме того, во время встречи министр призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории нашего государства.

Стороны также обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, и вопросы усиления взаимодействия в авиационной сфере.

Напомним, В.Омелян ожидает поддержку ВР закона о железнодорожном транспорте.