Мінінформ Білорусі виніс попередження ЗМІ через матеріал про громадян, які воюють в АТО

До редакції видання було направлено лист з попередженням про те, що опублікована ним стаття може “завдати шкоди національним інтересам країни”. Матеріал, на яке звернуло увагу відомство, називався “Батьки написали спочатку, що я фашист. Як білоруси воюють в Україні”.

У ньому йшлося про громадян Білорусії, які воюють в Донбасі на стороні Києва. Як зазначає видання, відповідно до вимог білоруського законодавства, стаття була вилучена.

Також зазначалося, що Кримінальний кодекс країни забороняє білорусам брати участь в будь-яких військових конфліктах за кордоном — за гроші або безкоштовно.

“Tut.by направив офіційний лист в Мінінформ з проханням роз’яснити, які саме фрази в зазначеному матеріалі суперечать чинному законодавству і які саме нормативні акти порушені,” — зазначили в ЗМІ.

При цьому видання відзначає, що “в статті була примітка, що текст не відображає ставлення редакції Tut.by до конфлікту на Донбасі і участі наших громадян у ньому”.

Як повідомляв УНН, у Комітеті державної безпеки Білорусі повідомили, що розслідують діяльність 138 громадян країни, яких підозрюють в участі в бойових діях на сході України.