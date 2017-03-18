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Мінінформ Білорусі виніс попередження ЗМІ через матеріал про громадян, які воюють в АТО

Мінінформ Білорусі виніс попередження ЗМІ через матеріал про громадян, які воюють в АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство інформації Білорусі винесло попередження інформаційного порталу Tut.by за статтю про громадян країни, які воюють на сході України. Про це повідомляє саме видання, передає УНН.

До редакції видання було направлено лист з попередженням про те, що опублікована ним стаття може “завдати шкоди національним інтересам країни”. Матеріал, на яке звернуло увагу відомство, називався “Батьки написали спочатку, що я фашист. Як білоруси воюють в Україні”.

У ньому йшлося про громадян Білорусії, які воюють в Донбасі на стороні Києва. Як зазначає видання, відповідно до вимог білоруського законодавства, стаття була вилучена.

Також зазначалося, що Кримінальний кодекс країни забороняє білорусам брати участь в будь-яких військових конфліктах за кордоном — за гроші або безкоштовно.

“Tut.by направив офіційний лист в Мінінформ з проханням роз’яснити, які саме фрази в зазначеному матеріалі суперечать чинному законодавству і які саме нормативні акти порушені,” — зазначили в ЗМІ.

При цьому видання відзначає, що “в статті була примітка, що текст не відображає ставлення редакції Tut.by до конфлікту на Донбасі і участі наших громадян у ньому”.

Як повідомляв УНН, у Комітеті державної безпеки Білорусі повідомили, що розслідують діяльність 138 громадян країни, яких підозрюють в участі в бойових діях на сході України.

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