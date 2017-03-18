Мининформ Беларуси вынесло предупреждение СМИ за материал о гражданах, воюющих в АТО

В редакцию издания было направлено письмо с предупреждением о том, что опубликованная им статья может "нанести ущерб национальным интересам страны". Материал, на который обратило внимание ведомство, назывался "Родители написали сначала, что я фашист. Как белорусы воюют в Украине".

В нем говорилось о гражданах Беларуси, которые воюют на Донбассе на стороне Киева. Как отмечает издание, в соответствии с требованиями белорусского законодательства, статья была удалена.

Также отмечалось, что Уголовный кодекс страны запрещает белорусам участвовать в каких-либо военных конфликтах за рубежом - за деньги или бесплатно.

"Tut.by направил официальное письмо в Мининформ с просьбой разъяснить, какие именно фразы в указанном материале противоречат действующему законодательству и какие именно нормативные акты нарушены", - отметили в СМИ.

При этом издание отмечает, что "в статье было примечание, что текст не отражает отношение редакции Tut.by к конфликту на Донбассе и участия наших граждан в нем".

Как сообщал УНН, в Комитете государственной безопасности Беларуси сообщили, что расследуют деятельность 138 граждан страны, подозреваемых в участии в боевых действиях на востоке Украины.