Мінімальна зарплата слідчого ДБР становитиме 36 тис. грн - Труба
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Мінімальна заробітна плата, яку отримуватиме слідчий чи оперативний працівник ДБР становить 36 тисяч гривень.Про це в ефірі одного з телеканалів заявив директор ДБР Роман Труба, передає УНН.
“Зарплати (у працівників ДБР — ред.) будуть більші, ніж у слідчих інших правоохоронних органів. Зарплата чітко визначена законом — я можу говорити про мінімальний рівень, тобто оклад, який буде отримувати слідчій чи оперативний працівник. Це 36 тисяч гривень — це без будь-яких інших надбавок від стажу роботи. Це та мінімальна сума, яку отримає працівник”, — повідомив Р.Труба.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань буде розслідувати кримінальні провадження стосовно посадовців та у сфері військових злочинів.
Як повідомляв УНН, переможці конкурсу на 27 керівних посад до Державного бюро розслідувань пройдуть спеціальну перевірку, після чого керівник ДБР ухвалить рішення щодо їхнього призначення.