Минимальная зарплата следователя ГБР составит 36 тыс. грн - Труба

"Зарплаты (у работников ГБР - ред.) будут больше, чем у следователей других правоохранительных органов. Зарплата четко определена законом - я могу говорить о минимальном уровне, то есть оклад, который будет получать следственной или оперативный работник. Это 36 тысяч гривен - это без каких-либо других надбавок от стажа работы. Это и минимальная сумма, которую получит работник", - сообщил Р.Труба.

Напомним, Государственное бюро расследований будет расследовать уголовные производства в отношении должностных лиц и в сфере военных преступлений.

Как сообщал УНН, победители конкурса на 27 руководящих должностей в Государственный бюро расследований пройдут специальную проверку, после чего руководитель ГБР примет решение относительно их назначения.