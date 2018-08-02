Минимальная зарплата следователя ГБР составит 36 тыс. грн - Труба
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Минимальная заработная плата, которую будет получать следователь или оперативный работник ГБР составляет 36 тысяч гривен.Об этом в эфире одного из телеканалов заявил директор ГБР Роман Труба, передает УНН.
"Зарплаты (у работников ГБР - ред.) будут больше, чем у следователей других правоохранительных органов. Зарплата четко определена законом - я могу говорить о минимальном уровне, то есть оклад, который будет получать следственной или оперативный работник. Это 36 тысяч гривен - это без каких-либо других надбавок от стажа работы. Это и минимальная сумма, которую получит работник", - сообщил Р.Труба.
Напомним, Государственное бюро расследований будет расследовать уголовные производства в отношении должностных лиц и в сфере военных преступлений.
Как сообщал УНН, победители конкурса на 27 руководящих должностей в Государственный бюро расследований пройдут специальную проверку, после чего руководитель ГБР примет решение относительно их назначения.