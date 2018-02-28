Мінгареллі: Раді слід посилити роль комітету з європейської інтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Верховній раді України слід посилити роль комітету з питань європейської інтеграції. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі під час презентації Дорожньої карти пріоритетних законопроектів для європейської інтеграції України, передає кореспондент УНН.
“На нашу думку, слід посилити роль комітету Верховної Ради з європейської інтеграції. Сильніша роль комітету сприятиме розумінню Верховної Ради, у чому полягає пріоритет”, — заявив Х.Мінгареллі.
Як повідомляв УНН, голова ВР Андрій Парубій повідомив, що Верховна Рада України має прийняти 57 законопроектів у сфері виконання зобов’язань щодо угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.