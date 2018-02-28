Мингарелли: Раде следует усилить роль комитета по европейской интеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Верховной Раде Украины следует усилить роль комитета по вопросам европейской интеграции. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время презентации Дорожной карты приоритетных законопроектов для европейской интеграции Украины, передает корреспондент УНН.
"По нашему мнению, следует усилить роль комитета Верховной Рады по европейской интеграции. Более сильная роль комитета будет способствовать пониманию Верховной Рады, в чем заключается приоритет", - заявил Х.Мингарелли.
Как сообщал УНН, председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что Верховная Рада Украины должна принять 57 законопроектов в сфере исполнения обязательств по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.