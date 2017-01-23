Мінфін: зростання ВВП за 2016 рік становило 1,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. За підсумками 2016 року зростання ВВП України було на рівні 1,8%. Про це сьогодні сказала заступник міністра фінансів Оксана Маркарова під час семінару, присвяченого розвиткові інвестиційного та експортного потенціалу регіонів, передає кореспондент УНН.
"1,8% зростання в минулому році і 3% зростання, яке ми прогнозуємо на 2017 рік", - сказала вона.
О.Маркарова зазначила, що основними пріоритетами на 2017 рік для української економіки є інвестиції та експорт.
Нагадаємо, віце-прем'єр С.Кубів повідомив, що іноземні інвестори вклали в українську економіку 3,8 млрд дол. у 2016 році.