Минфин: рост ВВП за 2016 год составил 1,8%

"1,8% роста в прошлом году и 3% роста, который мы прогнозируем на 2017 год", - сказала она.

О.Маркарова отметила, что основными приоритетами на 2017 год для украинской экономики являются инвестиции и экспорт.

Напомним, вице-премьер С.Кубив сообщил, что иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 3,8 млрд. долл. в 2016 году.