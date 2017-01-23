Минфин: рост ВВП за 2016 год составил 1,8%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. По итогам 2016года рост ВВП Украины был на уровне 1,8%. Об этом сегодня сказала заместитель министра финансов Оксана Маркарова во время семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, передает корреспондент УНН.
"1,8% роста в прошлом году и 3% роста, который мы прогнозируем на 2017 год", - сказала она.
О.Маркарова отметила, что основными приоритетами на 2017 год для украинской экономики являются инвестиции и экспорт.
Напомним, вице-премьер С.Кубив сообщил, что иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 3,8 млрд. долл. в 2016 году.