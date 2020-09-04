Мінфін збалансував основу Бюджету на 2021 рік - Шмигаль

“На сьогоднішній день Мінфін завершує, точніше збалансувало основу бюджету. Стосовно витрат на окремі галузі, як на медицину, на освіту, на забезпечення військових потреб армії, є вже встановлені відповідні кошти”, - сказав Шмигаль.

Він додав, що бюджет на 2021 рік передбачатиме витрати на боротьбу з коронавірусом, а також буде продовжена медична реформа. За інформацією Мінфіну, на медицину поки передбачається бюджет у 144 млрд грн.

Як повідомляв УНН раніше, у Міністерстві фінансів провели понад 50-ти погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів (ГРК) у межах підготовки проекту Державного бюджету України на 2021 рік.



