Мінфін збалансував основу Бюджету на 2021 рік - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство фінансів України збалансувало основу Державного бюджету на 2021 рік. Вже встановлені кошти на такі галузі як освіта, медицина та потреби армії. Про це розповів під час години запитань до уряду у ВР Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день Мінфін завершує, точніше збалансувало основу бюджету. Стосовно витрат на окремі галузі, як на медицину, на освіту, на забезпечення військових потреб армії, є вже встановлені відповідні кошти”, - сказав Шмигаль.
Він додав, що бюджет на 2021 рік передбачатиме витрати на боротьбу з коронавірусом, а також буде продовжена медична реформа. За інформацією Мінфіну, на медицину поки передбачається бюджет у 144 млрд грн.
Як повідомляв УНН раніше, у Міністерстві фінансів провели понад 50-ти погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів (ГРК) у межах підготовки проекту Державного бюджету України на 2021 рік.