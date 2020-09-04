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Минфин сбалансировал основу Бюджета на 2021 год - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 17060 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство финансов Украины сбалансировало основу Государственного бюджета на 2021 год. Уже установлены средства на такие отрасли как образование, медицина и нужды армии. Об этом рассказал во время часа вопросов к правительству в ВР Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Минфин сбалансировал основу Бюджета на 2021 год - Шмыгаль

"На сегодняшний день Минфин завершает, точнее сбалансировал основу бюджета. Относительно расходов на отдельные отрасли, такие как на медицину, на образование, на обеспечение военных нужд армии, есть уже установлены соответствующие средства", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что бюджет на 2021 год предусматривать расходы на борьбу с коронавирусом, а также будет продолжена медицинская реформа. По информации Минфина, на медицину на данный момент предполагается бюджет в 144 млрд грн.

Как сообщал УНН ранее, в Министерстве финансов провели более 50-ти согласительных совещаний с главными распорядителями средств (ГРС) в рамках подготовки проекта Государственного бюджета Украины на 2021 год.

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