Мінфін прозвітував про підготовку Бюджету-2021

"Проект Державного бюджету готується на основі затвердженого урядом оновленого макропрогнозу на 2021 рік та бюджетних запитів головних розпорядників коштів. Мінфіном проведено велику роботу щодо відповідності цих запитів, відбулося більше 50-ти узгоджувальних нарад, і зараз ми в процесі формування проекту держбюджету на наступний рік. Нам важливо, щоб бюджет був реалістичним, тобто реальним для виконання, і збалансованим, де всі видатки мають бути підкріплені доходами", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Вказано, що до 20 серпня ГРК надсилали до Мінфіну бюджетні запити щодо обсягу видатків, які будуть покладені в основу проекту державного бюджету. "Всі вони були опрацьовані фахівцями структурних підрозділів щодо визначення відповідності основним напрямам та розрахунку проекту держбюджету", - запевнили у Мінфіні.

"На сьогодні триває активний процес підготовки Державного бюджету на 2021 рік, під час якого і далі проводяться обговорення та уточнення з ГРК у робочому порядку", - додали у міністерстві.

У Мінфіні нагадали, що сформований Мінфіном проект Державного бюджету на 2021 рік подається Кабміну для розгляду та ухвалення рішень, а Кабмін схвалює проект Бюджету та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді та Президенту не пізніше 15 вересня.

Нагадаємо, у "Слузі народу" очікують ухвалення Бюджету-2021 за графіком.