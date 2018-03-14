Мінфін: введення податку на виведений капітал призведе до скорочення державних видатків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У перші роки після запровадження податку на виведений капітал Україні доведеться скорочувати бюджетні видатки. Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
“Мінфін, як розробник цього законопроекту, розуміє всі переваги, які надає запровадження податку на виведений капітал, водночас є також і ризики. У перші роки треба буде шукати фінансові компенсатори, для того щоб компенсувати втрати бюджету від введення на першому етапі цієї моделі оподаткування. Просто кажучи, треба буде скорочувати державні видатки”, — сказав Данилюк.
За його словами, ініціація даного законопроекту має супроводжуватись відповідними компенсаторами. Ініціювати зараз закон без компенсаторів — безвідповідально.
Як уточнив міністр фінансів, процес запровадження податку на виведений капітал відбуватиметься за такою схемою.
“Зараз Мінфін розпочав роботу над розробкою оновленої трирічної бюджетної декларації. В неї буде закладено запровадження моделі оподаткування на виведений капітал. Але також опрацюємо з нашими колегами і відповідне скорочення державних видатків. Потім ми проведемо відповідні консультації з МВФ. Коли все буде узгоджено, ми винесемо це питання на уряд. Після цього пакет: бюджетна резолюція і закон про податки на виведений капітал подадуть до парламенту”, — розповів Данилюк.
Як уточнив очільник Мінфіну, запровадження системи оподаткування на виведений капітал планується з наступного року. Законопроект про податок на виведений капітал та бюджетна резолюція мають бути прийняті парламентом в червні місяці.
Нагадаємо, законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал потребує додаткового обговорення та пошуку аргументів для міжнародних партнерів.