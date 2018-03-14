Минфин: введение налога на выведенный капитал приведет к сокращению государственных расходов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В первые годы после введения налога на выведенный капитал Украине придется сокращать бюджетные расходы. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
“Минфин, как разработчик этого законопроекта, понимает все преимущества, которые предоставляет введение налога на выведенный капитал, однако есть также и риски. В первые годы надо будет искать финансовые компенсаторы, для того чтобы компенсировать на первом этапе потери бюджета от введения этой модели налогообложения. Попросту говоря, надо будет сокращать государственные расходы”, - сказал Данилюк.
По его словам, инициация данного законопроекта должна сопровождаться соответствующими компенсаторами. Инициировать сейчас закон без компенсаторов — безответственно.
Как уточнил министр финансов, процесс введения налога на выведенный капитал будет происходить по следующей схеме.
“Сейчас Минфин начал работу над разработкой обновленной трехлетней бюджетной декларации. В нее будет заложено внедрение модели налогообложения на выведенный капитал. Но также обработаем с нашими коллегами и соответствующее сокращение государственных расходов. Затем мы проведем соответствующие консультации с МВФ. Когда все будет согласовано, мы вынесем этот вопрос на заседание правительства. После этого пакет: бюджетная резолюция и закон о налогах на выведенный капитал подадут в парламент”, - рассказал Данилюк.
Как уточнил глава Минфина, введение системы налогообложения на выведенный капитал планируется со следующего года. Законопроект о налоге на выведенный капитал и бюджетная резолюция должны быть приняты парламентом в июне.
Напомним, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал требует дополнительного обсуждения и поиска аргументов для международных партнеров.