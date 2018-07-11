Мінфін визначив ще дев'ять банків, через які платитимуть зарплати бюджетникам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Мінфін визначив ще дев'ять банків, через які платитимуть зарплати та пенсії бюджетникам, передає УНН з посиланням на Мінфін.
“10 липня 2018 року у Міністерстві фінансів України відбулося чергове засідання конкурсної комісії з визначення уповноважених банків, через які має здійснюватись виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ”, — йдеться у повідомленні.
Конкурсна комісія визнала уповноваженими ще 9 банків:
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- АТ “БАНК СІЧ”;
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- ПАТ “КБ “ГЛОБУС”;
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- ПАТ “БАНК “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”;
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- ПАТ “МЕТАБАНК”;
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- АТ “МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”;
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- АТ “ПОЛІКОМБАНК”;
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- АТ “ПРАВЕКС БАНК”;
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- АТ “ТАСКОМБАНК”;
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- АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК”.
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Таким чином, на сьогодні уповноваженими є 43 банки.
Нагадаємо, Міністерство фінансів затвердило уповноважені банки, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. До переліку потрапили 34 банки.