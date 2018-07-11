Минфин определил еще девять банков, через которые будут платить зарплаты бюджетникам

"10 июля 2018 года в Министерстве финансов Украины состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по определению уполномоченных банков, через которые должна осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений", - говорится в сообщении.

Конкурсная комиссия признала уполномоченными еще 9 банков:



АО "БАНК СИЧ";



ПАО "КБ" ГЛОБУС";



ПАО "БАНК" Клиринговый дом";



ПАО "МЕТАБАНК";



АО "Международный Инвестиционный Банк";



АО "ПОЛИКОМБАНК";



АО "ПРАВЭКС БАНК";



АО "ТАСкомбанк";



АО "Укрстройинвестбанк".



Таким образом, на сегодня уполномоченными являются 43 банка.

Напомним, Министерство финансов утвердило уполномоченные банки, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. В перечень попали 34 банка.