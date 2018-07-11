Минфин определил еще девять банков, через которые будут платить зарплаты бюджетникам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Минфин определил еще девять банков, через которые будут платить зарплаты и пенсии бюджетникам, передает УНН со ссылкой на Минфин.
"10 июля 2018 года в Министерстве финансов Украины состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по определению уполномоченных банков, через которые должна осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений", - говорится в сообщении.
Конкурсная комиссия признала уполномоченными еще 9 банков:
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- АО "БАНК СИЧ";
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- ПАО "КБ" ГЛОБУС";
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- ПАО "БАНК" Клиринговый дом";
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- ПАО "МЕТАБАНК";
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- АО "Международный Инвестиционный Банк";
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- АО "ПОЛИКОМБАНК";
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- АО "ПРАВЭКС БАНК";
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- АО "ТАСкомбанк";
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- АО "Укрстройинвестбанк".
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Таким образом, на сегодня уполномоченными являются 43 банка.
Напомним, Министерство финансов утвердило уполномоченные банки, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. В перечень попали 34 банка.