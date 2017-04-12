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Мінфін виявив можливі зловживання посадовцями ДФС на 3,2 млрд грн при відшкодуванні ПДВ - О.Данилюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство фінансів України здійснило аналіз відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) Державною фіскальною службою у 2016 році і виявило, що бізнес недоотримав близько 3,2 млрд грн через порушення посадовцями ДФС податкового законодавства. Про це сказав сьогодні на брифінгу міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.

За словами О.Данилюка, для перевірки того, як відбувалося відшкодування у 2016 році ПДВ та чи дотримувалися вимоги Податкового кодексу у ДФС, було відібрано 100 підприємств. І був проведений аналіз, уточнив він, за трьома параметрами: сумою відшкодування, часом відшкодування і хронологією.

“Результати аналізу вказують на наявність можливих порушень законодавства посадовими і службовими особами. По деяких підприємствах висновками ДФС у 2016 році не підтверджено жодної гривні бюджетного відшкодування при відсутності інформації про винесенні податковою повідомлення рішення”, — сказав міністр.

Згідно з їхніми висновками, розповів О.Данилюк, у 72 компаній із 100 проаналізованих хоча б в одному місяці була необґрунтовано зменшена сума відшкодування.

“Іншими словами, є вірогідність, що ДФС відмовляла платникам податку у відшкодуванні у повному обсязі. Тільки 72 ці компанії потенційно недоотримали близько 3,2 млрд грн через неправомірні дії посадових осіб”, — підкреслив він.

Іншим порушенням з боку ДФС при відшкодуванні ПДВ, за його словами, було порушення термінів відшкодування.

“У 50 компаній зі 100, яких ми відібрали, хоча б в одному місяці порушені строки формування висновків ДФС. По деяких заявках ДФС не надавало висновки казначейству інколи по 100-300 днів, хоча законом передбачено максимум 85 днів”, — наголосив міністр.

О.Данилюк підкреслив, що тільки дуже обмежене коло осіб ДФС мало доступ до процесу відшкодування ПДВ.

Нагадаємо, 1 квітня у тестовому режимі запрацював автоматичний реєстр відшкодування ПДВ.

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