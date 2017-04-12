Минфин обнаружил возможные злоупотребления в ГФС на 3,2 млрд грн при возмещении НДС - А.Данилюк
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство финансов Украины осуществило анализ возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) Государственной фискальной службой в 2016 году и показало, что бизнес получил около 3,2 млрд грн за нарушение должностными лицами ГФС налогового законодательства. Об этом сказал сегодня на брифинге министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
По словам А.Данилюка, для проверки того, как происходило возмещения в 2016 году НДС и соблюдались требования Налогового кодекса в ГФС, было отобрано 100 предприятий. И был проведен анализ, уточнил он, по трем параметрам: суммой возмещения, временем возмещения и хронологии.
"Результаты анализа указывают на наличие возможных нарушений законодательства должностными и служебными лицами. По некоторым предприятиям выводами ГФС в 2016 году не проверено ни одной гривни бюджетного возмещения при отсутствии информации о вынесении налоговой уведомления-решения", - сказал министр.
Согласно их выводам, рассказал А.Данилюк, в 72 компаний из 100 проанализированных хотя бы в одном месяце была необоснованно уменьшена сумма возмещения.
"Другими словами, есть вероятность, что ДФС отказывала налогоплательщикам в возмещении в полном объеме. Только 72 эти компании потенциально недополучили около 3,2 млрд грн за неправомерных действий должностных лиц", - подчеркнул он.
Другим нарушением со стороны ГФС при возмещении НДС, по его словам, было нарушение сроков возмещения.
"В 50 компаний из 100, которых мы отобрали, хотя бы в одном месяце нарушены сроки формирования выводов ГФС. По некоторым заявкам ГФС не предоставляло выводы казначейству иногда по 100-300 дней, хотя законом предусмотрено максимум 85 дней", - подчеркнул министр.
А.Данилюк подчеркнул, что только очень ограниченный круг лиц ГФС имело доступ к процессу возмещения НДС.
Напомним, 1 апреля в тестовом режиме заработал автоматический реестр возмещения НДС.