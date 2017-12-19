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Мінфін: Україна виплачуватиме внутрішні борги до 2047 року

Мінфін: Україна виплачуватиме внутрішні борги до 2047 року

Київ • УНН

 • 18478 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Погашення державного боргу за портфелем ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) буде проходити з 2025 до 2047 року. Про це повідомив під час прес-конференції заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Буца, передає УНН.

“У жовтні Мінфін провів активну операцію з державним боргом — репрофайлінг портфелю ОВДП, що знаходився у власності НБУ. Завдяки цьому погашення за портфелем ОВДП, що знаходяться у власності НБУ, буде проходити рівномірно з 2025 до 2047 року”, — зазначив він.

Також, за словами Ю.Буци, завдяки цьому зменшиться необхідність рефінансування державного внутрішнього боргу у середньостроковій перспективі та навантаження на державний бюджет у майбутніх періодах.

Як повідомляв УНН, у 2018–2020 роках Україна має рефінансувати понад 20 млрд доларів валютних боргів.

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